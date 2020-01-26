В Сирию за сутки вернулись более 980 беженцев из Иордании и Ливана

Более 980 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 981 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 213 человек (женщин – 64, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 768 человек (женщин – 230, детей – 392)", - говорится в сообщении.

В места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.