Сирийские силы ПВО отражают атаку на Дамаск

Сирийские средства противовоздушной обороны отражают атаку, совершаемую "враждебными объектами" в небе над Дамаском. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в пятницу агентство SANA.

По его информации, сирийским военным удалось сбить несколько целей.