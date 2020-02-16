В Багдаде военная база сил коалиции подверглась ракетному удару

Военная база сил коалиции в Багдаде подверглась вероятному ракетному удару, передает агентство Рейтер со ссылкой на американский военный источник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

О наличии жертв и уроне не сообщается.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на американский военный источник сообщает об упавших ракетах в районе посольства США в Ираке.

На территории дипломатического представительства в момент атаки прозвучали предупреждающие сирены.

Телеканал Al-Arabiya отмечает, что ракеты упали в "зеленой зоне".

Сколько ракет было выпущено и какие цели они поразили, не уточняется.