Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай

Арабские страны 22 февраля 2020 02:35 (UTC+04:00)
Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай

Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways отправила в Китай в пятницу пять специально выделенных самолетов с 300 тоннами медицинской помощи для поддержки в борьбе с коронавирусом, сообщили в компании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пять рейсов вылетели друг за другом в направлении Пекина, Шанхая и Гуанчжоу как часть предложенной Qatar Airways инициативы под названием "зеленый коридор" по бесплатной доставке груза медицинской помощи объемом около 300 тонн, собранной китайскими общинами через посольства и консульства по всему миру для борьбы с коронавирусом", - гласит релиз.

Как отметил исполнительный директор авиакомпании Акбар аль-Бакер, "когда кризис в связи с распространением коронавируса начался, мы знали, что должны принять участие в поддержке наших друзей в Китае в качестве лидирующей авиакомпании в мире, у которой есть уникальная возможность оказать немедленную гуманитарную поддержку, выделив самолеты для доставки гуманитарной помощи".

Авиакомпания пообещала отправить в Китай еще больше медицинской помощи в ближайшие недели.

Чтобы защитить своих пассажиров и сотрудников от заболеваний, Qatar Airways оборудовала свои новейшие самолеты высокоэффективной системой очистки воздуха HEPA, которая устраняет почти 100% мелких частиц в воздухе, препятствуя распространению переносимых по воздуху грибков, вирусов и бактерий.

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