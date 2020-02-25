СМИ сообщили о прекращении обстрелов Израиля по просьбе Египта
Палестина прекратила огонь по Израилю 24-го февраля в 22.00 местного времени по просьбе Египта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал "Аль-Акса".
Телеканал "Аль-Акса" заявил, что "палестинские группировки согласились с требованием Египта прекращения огня сегодня ровно в 22.00".
Египет часто был посредником в прекращении огня между палестинскими группировками и Израилем.
Вчера ситуация с безопасностью в секторе Газа резко ухудшилась после того, как палестинская группировка "Исламский джихад" обстреляла израильские города, в ответ на убийство израильскими военными палестинца.
Несмотря на это объявление, корреспондент РИА Новости в анклаве сообщает, что взрывы по-прежнему периодически слышны в секторе Газа.
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