СМИ сообщили о прекращении обстрелов Израиля по просьбе Египта

Палестина прекратила огонь по Израилю 24-го февраля в 22.00 местного времени по просьбе Египта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал "Аль-Акса".

Телеканал "Аль-Акса" заявил, что "палестинские группировки согласились с требованием Египта прекращения огня сегодня ровно в 22.00".

Египет часто был посредником в прекращении огня между палестинскими группировками и Израилем.

Вчера ситуация с безопасностью в секторе Газа резко ухудшилась после того, как палестинская группировка "Исламский джихад" обстреляла израильские города, в ответ на убийство израильскими военными палестинца.

Несмотря на это объявление, корреспондент РИА Новости в анклаве сообщает, что взрывы по-прежнему периодически слышны в секторе Газа.