В Дамаске произошел второй за сутки взрыв
Второй за сутки взрыв прогремел во вторник в Дамаске. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По предварительным данным, речь идет о заминированном автомобиле. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Ранее во вторник рядом со столичным стадионом "Тишрин" был взорван заминированный автомобиль. Один мирный житель погиб, еще один горожанин получил осколочное ранение.
Турал Гянджалиев: Мы сделаем все, чтобы привлечь к международному суду виновников Ходжалинской трагедии
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Турцией носят стратегический характер, построены на дружбе и братстве
От имени Президента Ильхама Алиева дан прием в честь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещен видеоролик, посвященный 28-ой годовщине Ходжалинского геноцида (ВИДЕО)
Министр: Словения рассматривает "Южный газовый коридор" как элемент укрепления энергобезопасности ЕС
Государственный визит Президента Азербайджана в Италию свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений - политолог
Проведение т.н. "выборов" сепаратистским режимом противоречит международным нормам и является нелегитимным - политолог
«Азербайджанские Авиалинии» перешли на новые технологии Amadeus в сфере обслуживания пассажиров (ФОТО)
В Баку проведено VIII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция
Турал Гянджалиев: Мы сделаем все, чтобы привлечь к международному суду виновников Ходжалинской трагедии