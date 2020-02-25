В Дамаске произошел второй за сутки взрыв

Арабские страны 25 февраля 2020 21:21 (UTC+04:00)
В Дамаске произошел второй за сутки взрыв

Второй за сутки взрыв прогремел во вторник в Дамаске. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, речь идет о заминированном автомобиле. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Ранее во вторник рядом со столичным стадионом "Тишрин" был взорван заминированный автомобиль. Один мирный житель погиб, еще один горожанин получил осколочное ранение.

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