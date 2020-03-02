Несколько ракет разорвались в "зеленой зоне" Багдада, где находится посольство США

"Зеленая зона" Багдада подверглась в ночь на понедельник ракетному обстрелу. Об этом сообщает арабский телеканал Al Hadath, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, две ракеты разорвались в районе, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США. Одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги. Согласно предварительным данным, ракеты были запущены из восточной части Багдада.

О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.