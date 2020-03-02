В Кувейте число заболевших коронавирусом увеличилось до 56 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в Кувейте достигло 56 человек, только за последние сутки прирост заболевших составил десять человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Кувейтское агентство новостей.

"За последние 24 часа выявлены десять новых случаев заражения коронавирусом", - отметили в минздраве.

В связи со вспышкой коронавируса в Кувейте с 1 марта приостановлены занятия во всех учебных заведениях страны, в том числе в академии МВД и на военных факультетах.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.