Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
ПВО сирийской армии отражают воздушную атаку в небе над городом Хомс, передает гостелевидение Сирии.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Звуки взрывов слышны в небе Хомса. Сирийские ПВО отражают (атаку) вражеских целей в небе над Хомсом", - сообщает телеканал Al-Ikhbariya.
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