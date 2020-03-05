В ОАЭ уверены, что страны ОПЕК договорятся о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК к концу дня выработают единую позицию по сокращениям добычи нефти в рамках ОПЕК+ в условиях коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Я уверен, что к концу дня мы достигнем общего решения", - сказал он.

Он также подчеркнул, что все участники министерского комитета ОПЕК+, в том числе Россия, на заседании в среду пришли к согласию по рекомендациям в отношении будущего сделки.

Страны ОПЕК+ на текущей неделе решают судьбу соглашения о сокращении добычи нефти в условиях вспышки коронавируса.