Ливан закрыл сухопутные границы из-за коронавируса

Ливанские власти закрыли все пограничные переходы для прибывающих граждан на 10 дней, это превентивная мера предотвращения вспышки коронавируса в стране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Единственной страной, с которой открыты сухопутные границы Ливана, является Сирия. На главном пограничном переходе Маснаа паспортный контроль абсолютно пустой. С пятницы ливанские пограничники впускают в страну только аккредитованных сотрудников дипломатических миссий и международных организаций.

"С понедельника въезд будет закрыть полностью, предварительно на 10 дней. Это связано с мерами по борьбе с коронавирусом",- рассказал РИА Новости один из сотрудников дежурного медперсонала на границе.

В среду после собрания специальной правительственной комиссии по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр Хассан Дияб заявил о решении прекратить сообщение со странами, в которых наблюдается вспышка вируса. Оставлено все авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Италией и Ираном.

Также дано распоряжение о закрытии ресторанов и мест общественного питания.

В Ливане уже официально подтверждено три случая смерти и один случай выздоровления от коронавируса. Всего зараженных 77 человек. На прошлой неделе власти распорядились закрыть кинотеатры, музеи, спортзалы и отменить конференции с целью избежать вспышки вируса в стране. По той же причине отменены занятия во всех учебных заведениях.