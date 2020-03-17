Катар доставил в Иран медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом

Катар доставил в Иран шесть тонн медицинских препаратов и оборудования как часть помощи, обещанной Тегерану эмиром Катара для борьбы с коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило в понедельник Катарское агентство новостей QNA.

На прошлой неделе эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани распорядился направить в Иран, который стал новым очагом распространения коронавируса после Китая, помощь и доставить туда необходимые медицинские препараты и оборудование в качестве гуманитарного жеста.

"В соответствии с указом эмира посольство Катара в Тегеране передало медицинскую помощь для борьбы с COVID-19, предоставленную Катарским фондом развития, министерству здравоохранения и медицинского образования Ирана. Первая часть помощи - около шести тонн медикаментов и оборудования - доставлена как часть усилий Катара по борьбе с пандемией, которая угрожает всему международному сообществу", - отметило агентство.

По последним данным властей Ирана, 853 человека умерли от болезней и осложнений, вызванных коронавирусом, число случаев заражения этим вирусом приближается к 15 тысячам.