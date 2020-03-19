Саудовская Аравия снизит переработку нефти для увеличения экспорта
Saudi Aramco в апреле - мае продолжит поддерживать высокий уровень экспорта нефти на внешние рынки за счет снижения загрузки своей внутренней переработки. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании.
"Компания продолжит снижать объем переработки на наших местных НПЗ в апреле и мае, что укрепит потенциал компании по экспорту сырья на рынки", - отмечается в нем.
Ранее компания уже сообщала, что намерена довести экспорт нефти свыше 10 млн баррелей в сутки. Для этих целей на экспорт будет перенаправлено часть объемов с внутреннего рынка. При этом местные потребности должны покрываться поставками с газоперерабатывающего завода.
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