В Йемене мятежники-хуситы обстреляли города Мариб и Ходейда

Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) нанесло ракетные удары по городам Мариб и Ходейда в Йемене. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни.

По его информации, хуситы также предприняли попытку восстановить контроль над военным лагерем в провинции Эль-Джауф. Министр связал действия мятежников с объявлением так называемого аравийского альянса о прекращении огня в Йемене на две недели.

В среду, как передает телеканал Al Arabiya, официальный представитель командования возглавляемой Саудовской Аравией коалиции полковник Турки аль-Малики проинформировал, что альянс прекращает военные действия в Йемене сроком на две недели с целью создания условий для борьбы с новым коронавирусом. Режим полного прекращения огня вступает в силу с полудня четверга и, как отмечается, может быть в дальнейшем продлен. Аль-Малики сказал, что такое решение было принято в ответ на призыв генерального секретаря ООН о прекращении всех боевых действий для борьбы с пандемией.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под саудовским предводительством. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.