В Йемене зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Йемене. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили данные о первом подтвержденном случае [заражения], зафиксированном в провинции Хадрамаут", - приводит телеканал заявление национального чрезвычайного комитета Йемена по борьбе с распространением коронавируса.

Подробности о состоянии инфицированного не приводятся.