В Йемене зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Йемене. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы получили данные о первом подтвержденном случае [заражения], зафиксированном в провинции Хадрамаут", - приводит телеканал заявление национального чрезвычайного комитета Йемена по борьбе с распространением коронавируса.
Подробности о состоянии инфицированного не приводятся.
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