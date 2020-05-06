Египет открывает внутренний туризм с 15 мая

Египет возобновляет работу отелей в курортных зонах с 15 мая, однако пока они будут функционировать исключительно для внутреннего туризма. Об этом сообщил во вторник информационный портал Al Ahram, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в целях восстановления туристического сектора правительство начнет постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. Отели по всей стране возобновят работу с 15 мая для внутренних туристов, которые обязаны будут соблюдать определенные меры предосторожности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет Al Ahram.

В частности, в соответствии с распоряжением министерства туризма и по делам древностей на первом этапе загрузка гостиниц должна сохраняться на уровне 25% с последующим ее увеличением до 50% к началу июня. "Увеличить численность гостей смогут лишь отели, которые будут строго следовать всем предписаниям и рекомендациям, - предупредил глава министерства Халед Ахмед аль-Анани. - У нарушителей будут отзываться лицензии".