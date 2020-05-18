Саудовская Аравия и Кувейт приостанавливают добычу нефти в нейтральной зоне

Арабские страны 18 мая 2020 09:59 (UTC+04:00)
Саудовская Аравия и Кувейт приостанавливают добычу нефти в нейтральной зоне

Саудовская Аравия и Кувейт с 1 июня прекращают добычу нефти на совместном месторождении Аль-Хафджи спустя несколько месяцев после возобновления. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщило агентство S&P Global Platts со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Кувейт и Саудовская Аравия договорились прекратить добычу на месторождении сырой нефти Аль-Хафджи, части нейтральной зоны, с 1 июня", — сообщил источник.

Нейтральная зона площадью более 5,7 тысячи квадратных километров была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией, подписанного в 1922 году. В середине февраля страны начали пробную добычу после более чем трехлетнего перерыва из-за разногласий насчет раздела нефтедобычи.

Общий объем добычи в нейтральной зоне, которая включает в себя морские месторождения Аль-Хафджи и наземные месторождения Вафра, по данным S&P, в апреле составил 260 тысяч баррелей в сутки, при этом каждая страна делила добычу 50/50.

При этом источник сообщил, что вероятность того, что добыча в Вафре также будет остановлена — мала.

Кувейт, Саудовская Аравия и другие члены альянса ОПЕК+ договорились 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

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