Египет изучает возможность открытия авиасообщения во второй половине июня - начале июля
Правительство Египта изучает возможность возобновления авиасообщения во второй половине июня - начале июля. Об этом сообщил в понедельник ТАСС правительственный источник, передает Trend.
"Кабмин работает над планом открытия международного воздушного сообщения, - пояснил он. - Рассматриваются два варианта: возобновление полетов во второй половине июня или в начале июля". На следующей неделе вопрос будет обсуждаться и, возможно, примут решение, добавил собеседник агентства.
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