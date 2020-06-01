Египет изучает возможность открытия авиасообщения во второй половине июня - начале июля

Правительство Египта изучает возможность возобновления авиасообщения во второй половине июня - начале июля. Об этом сообщил в понедельник ТАСС правительственный источник, передает Trend.

"Кабмин работает над планом открытия международного воздушного сообщения, - пояснил он. - Рассматриваются два варианта: возобновление полетов во второй половине июня или в начале июля". На следующей неделе вопрос будет обсуждаться и, возможно, примут решение, добавил собеседник агентства.