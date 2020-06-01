Египет изучает возможность открытия авиасообщения во второй половине июня - начале июля

Арабские страны 1 июня 2020 17:38 (UTC+04:00)
Египет изучает возможность открытия авиасообщения во второй половине июня - начале июля

Правительство Египта изучает возможность возобновления авиасообщения во второй половине июня - начале июля. Об этом сообщил в понедельник ТАСС правительственный источник, передает Trend.

"Кабмин работает над планом открытия международного воздушного сообщения, - пояснил он. - Рассматриваются два варианта: возобновление полетов во второй половине июня или в начале июля". На следующей неделе вопрос будет обсуждаться и, возможно, примут решение, добавил собеседник агентства.

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