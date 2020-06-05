В Катаре ввели в эксплуатацию третий стадион ЧМ-2022
Высший комитет по проектам и наследию Катара отчитался о завершении в срок строительства в Эр-Райяне арены Education City Stadium, которая примет матчи чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает издание Gulf Times.
Это третья арена, построенная для мирового первенства. Стадион рассчитан на 45 350 мест. Предполагается, что Education City Stadium станет центром университетского городка.
Ранее были сданы объекты "Халифа" в Дохе и "Аль-Джануб" в Эль-Вакре, вмещающие по 40 тыс. зрителей. Всего для чемпионата мира будет построено восемь стадионов в семи городах.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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