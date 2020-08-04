Мощный взрыв произошел в районе морского порта Бейрута (ВИДЕО)

Мощный взрыв произошел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрыв сотряс жилые кварталы ливанской столицы. Некоторые дома и офисы повреждены, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, пострадали десятки человек.

Причины взрыва пока не установлены.

Телеканал Al Hadath не исключает, что по территории морского порта был нанесен ракетный удар. Телеканал Al Mayadeen сообщал, что взрыв произошел на складе пиротехники.