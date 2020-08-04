Мощный взрыв произошел в районе морского порта Бейрута (ВИДЕО)
Мощный взрыв произошел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрыв сотряс жилые кварталы ливанской столицы. Некоторые дома и офисы повреждены, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС.
По предварительным данным, пострадали десятки человек.
Причины взрыва пока не установлены.
Телеканал Al Hadath не исключает, что по территории морского порта был нанесен ракетный удар. Телеканал Al Mayadeen сообщал, что взрыв произошел на складе пиротехники.
Лента новостей
Помощник Первого вице-президента Азербайджана дал эксклюзивное интервью об армяно-азербайджанском конфликте порталу “Agoravox”
МИД Азербайджана: Специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная пандемии COVID-19, продолжает работу
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Фаттаха Гейдарова
Президент Ильхам Алиев о новом лесопарке, который будет разбит в Ясамальском районе: Дал указание снести все ограждения и передать в распоряжение граждан красивый парк
Президент Ильхам Алиев: Если эта работа завершится к концу нынешнего года, то парк может стать хорошим новогодним подарком для жителей
Очередное шоу злословия ПНФА и т.н. "Национального совета" - В связи с карантином растет беспокойство людей, а это на руку нам (ВИДЕО)
Компания SOCAR Construction заинтересована в участии в строительстве магистрального нефтепровода в Беларуси
Самир Шарифов: Негативное влияние пандемии на мировую экономику привело к ухудшению платежного баланса Азербайджана
Послабления должны быть постепенными в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией - депутат
Депутат: Разжигание армяно-азербайджанского военного конфликта вновь продемонстрировало фашистскую сущность армянской стороны