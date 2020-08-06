Активисты в Бейруте потребовали отставки правительства Ливана

Арабские страны 6 августа 2020 18:04 (UTC+04:00)
Активисты в Бейруте потребовали отставки правительства Ливана

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил в четверг пострадавшие от взрыва районы Бейрута.

Как передает корреспондент ТАСС, в христианском квартале Джумейзе, где много разрушенных домов, французского лидера встретили толпы демонстрантов.

Активисты приветствовали Макрона, скандируя лозунг "Vive la France!" ("Да здравствует Франция!"), однако потом стали выкрикивать антиправительственные лозунги, требуя реформ и ухода в отставку кабинета Хасана Диаба.

"Революция, революция, революция!" - скандировали активисты на арабском и французском языках. В ответ на это Макрон обратился к протестующим со словами: "Я привез вам послание дружбы, братства и солидарности!". Глава Франции пообещал, что Ливан не останется в одиночестве в постигшей его трагедии. "Я инициирую программу международной помощи, мы обеспечим вас хлебом, медикаментами, строительными материалами", - сказал он.

Затронув тему продолжающегося кризиса в Ливане и острого противостояния между правительством и оппозицией, французский лидер сообщил, что "предложит лидерам Ливана заключить новую политическую сделку".

Ранее Макрон встретился в международном аэропорту имени Рафика Харири с президентом республики Мишелем Ауном. Из аэропорта он направился в морской порт, где произошел взрыв, и переговорил с французскими спасателями, занятыми разборкой завалов. Президент Франции стал первым из западных лидеров, посетивших Ливан после трагедии. Францию и Ливан связывают исторические узы. До 1943 года, когда Ливан обрел государственную независимость, он находился под мандатом Франции. На территории современного Ливана французский язык является вторым по распространению после арабского. Во Франции сейчас проживают около 200 тыс. уроженцев Ливана.

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