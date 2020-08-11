Ущерб от взрыва в порту Бейрута предварительно оценивается в $3 млрд

Страховые компании предварительно оценивают убытки от взрыва в порту Бейрут в $3 млрд - примерно столько же, сколько от взрывов в порту Тяньцзинь в августе 2015 года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Splash.

Хотя взрыв в Бейруте во вторник на прошлой неделе был мощнее, чем в китайском порту пять лет назад, в Тяньцзине были уничтожены более дорогостоящие грузы, включая тысячи автомобилей. Сумма страховых претензий по итогам аварии в порту Тяньцзинь была до сегодняшнего дня самой крупной в истории страхования портов в условиях мирного времени.

Согласно последним данным, в Ливане погибло более 150 человек, многие пропали без вести. Губернатор Бейрута сообщил вчера, что многих жертв, не имевших связей с местными жителями, например, водителей или работавших в порту иностранцев, невозможно идентифицировать.