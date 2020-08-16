Около 2 тыс. ливанских врачей пострадали при взрыве в порту Бейрута

Арабские страны 16 августа 2020 22:00 (UTC+04:00)
Около 2 тыс. ливанских врачей пострадали при взрыве в порту Бейрута

Взрыв в морском порту Бейрута нанес значительный урон системе здравоохранения Ливана. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции глава городского профсоюза медработников Шараф Абу Шараф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По меньшей мере 2 тыс. ливанских врачей получили ранения и лишились работы, их частные клиники разрушены взрывной волной", - заявил он. По словам профсоюзного деятеля, примерно половине из 55 крупных больниц и медицинских центров в Бейруте требуется сейчас срочная финансовая помощь, чтобы они смогли восстановить нанесенный ущерб и начать функционировать.

"Нам стало известно, что врачи, которые лишились рабочих мест, сейчас пытаются устроиться за рубежом, - отметил Абу Шараф. - Такой массовый отток специалистов в области медицины недопустим, необходимо принять меры, чтобы эти люди могли как можно быстрее вернуться к работе". По его словам, созданный кризисный штаб при профсоюзе организовал сейчас сбор финансовой помощи пострадавшим врачам и их семьям.

"Однако для их частных клиник необходима закупка дорогостоящего оборудования, а это затруднительно в условиях экономического кризиса", - подчеркнул он.

Минздрав Ливана сообщил, что в результате взрыва были уничтожены 10 контейнеров, в которых находились индивидуальные средства защиты, необходимые для борьбы с коронавирусом. Еще в пяти сгоревших в порту контейнерах находились переданные Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) холодильные камера с вакцинами для детей.

В беседе с корреспондентом ТАСС советник мэрии Бейрута Хода Куста ранее сообщила, что три госпиталя - Святого Георгия, Джейтави и Вардия - получили наибольший материальный урон во время взрыва. "Разрушен почти полностью детский туберкулезный диспансер в Карантине", - сказала она.

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