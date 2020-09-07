Король Саудовской Аравии позвонил Владимиру Путину

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили перспективы совместного производства российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора руководителей двух стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уделено особое внимание перспективам совместного производства разработанной в России вакцины по профилактике инфекции", - говорится в сообщении.

Собеседники выразили удовлетворение ходом выполнение договоренностей ОПЕК+ и договорились о дальнейшей координации. Также они уделили особое внимание перспективам совместного производства российской вакцины от коронавируса и обсудили подготовку к саммиту G20 в ноябре.