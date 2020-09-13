Саудовская Аравия отменит все ограничения на поездки для своих подданных после 1 января

Саудовская Аравия позволит своим подданным выезжать и повторно въезжать в королевство после 1 января 2021 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в воскресенье Саудовское агентство печати (САП).

"Все ограничения на выезд и возвращение подданных королевство любым транспортом через наземные, морские и воздушные порты будут сняты после 1 января 2021 года при соблюдении действующих мер предосторожности по отношению коронавирусу", - отметило агентство. В его сообщении указывается, что конкретное время отмены ограничений будет объявлено за 30 дней до обозначенной даты.

Кроме того, по информации САП, всем владельцам паспортов стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и держателям действующих виз также будет дано право беспрепятственно покидать королевство и возвращаться в него для работы, проживания или визитов при условии, что они соблюдают меры предосторожности. Главным требованием для въезда в Саудовскую Аравию остается наличие отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 48 часов в сертифицированных лабораториях. Помимо этого, саудовские власти обещают объявить о плане постепенного возобновления малого паломничества (умры), исходя из ситуации с пандемией.

Королевство ввело запрет на все международные поездки с начала марта в качестве мер по борьбе с распространением коронавируса. В конце мая правительство страны начало постепенно ослаблять ограничения, однако все международные перелеты по-прежнему запрещены. По данным на воскресенье, в Саудовской Аравии зафиксировано свыше 325,6 тыс. случаев заражения, 4 268 человек умерли, почти 303 тыс. выздоровели.