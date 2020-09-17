Авиакомпания Emirates готовится к полетам в Израиль

Национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов, компания Emirates Airlines получила разрешение на полеты в аэропорт Бен-Гурион. Как ожидается, регулярное авиасообщение между ОАЭ и Израилем начнется в январе 2020 года, а рейсы будут ежедневными, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Emirates входит в число крупнейших авиаперевозчиков мира, она совершает рейсы более чем в сто аэропортов, отмечает радиостанция "Кан Бет".

Добавим, что отдел кейтеринга компании приступает к изготовлению кошерной еды для своих пассажиров. На рейсах Emirates и раньше можно было получить кошерное питание, однако оно закупалось у подрядчиков.

Теперь, в связи с ожидаемым ростом спроса, компания начинает собственное производство. Оно будет вестись совместно с предприятием, получившим название Kosher Arabia. Emirates заинтересована и в открытии кошерных ресторанов в Дубае и Абу Даби.