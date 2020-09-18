Террористы подорвали автомобиль в городе Босра на юге Сирии
Сильный взрыв раздался в четверг вечером в центре города Босра на юге Сирии. Как сообщил телеканал Al Ekhbariya, террористы подорвали заминированный автомобиль на площади рядом со зданием суда. По предварительным данным, среди мирных граждан есть раненые, нанесен материальный урон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В среду взрыв прогремел в административном центре южной провинции Дераа (110 км от Дамаска), получил ранение один человек.
20 июня в окрестностях Дераа подорвался на мине автобус с 40 сирийскими военнослужащими. В результате теракта погибли восемь солдат, еще 23 получили ранения. Местные власти возложили ответственность за теракт на банду боевиков, связанную с экстремистской группировкой "Джебхат ан-Нусра".
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