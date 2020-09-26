Семь мирных жителей погибли при взрыве в городе Рас-эль-Айн на севере Сирии

Взрыв прогремел в субботу в сирийском городе Рас-эль-Айн, расположенном у границы с Турцией.

Как сообщило агентство SANA со ссылкой на местные источники, в результате погибли семь мирных жителей, в том числе двое детей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, была взорвана машина, припаркованная в центре города.

27 августа при взрыве в Рас-эль-Айне два человека погибли, 10 получили ранения.