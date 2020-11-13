Аравийская коалиция сообщила о перехвате пяти БПЛА йеменских мятежников

Аравийская коалиция перехватила и уничтожила в четверг пять беспилотников (БПЛА), запущенных из Йемена мятежниками из движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом, как передает Saudi Press Agency (SPA), заявил официальный представитель командования возглавляемого Эр-Риядом альянса полковник Турки аль-Малики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, целями заминированных летальных аппаратов были гражданские объекты на территории Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн.