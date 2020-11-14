Аравийская коалиция сообщила о перехвате беспилотника хуситов

ПВО возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции перехватили и уничтожили заминированный беспилотник, запущенный в направлении Саудовской Аравии мятежниками из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщило в субботу Саудовское агентство печати со ссылкой на заявление альянса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как передает агентство, коалиция обвинила хуситов в попытках атаковать мирных жителей королевства и гражданские объекты.