Аравийская коалиция сообщила об уничтожении беспилотника хуситов со взрывчаткой
Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией уничтожили утром в пятницу заминированный беспилотный летательный аппарат, запущенный сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов).
Об этом сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на официального представителя коалиции полковника Турки аль-Малики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, целями заминированного летального аппарата были гражданские объекты и мирное население юга королевства.
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