Аравийская коалиция сообщила об уничтожении беспилотника хуситов со взрывчаткой

Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией уничтожили утром в пятницу заминированный беспилотный летательный аппарат, запущенный сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов).

Об этом сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на официального представителя коалиции полковника Турки аль-Малики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, целями заминированного летального аппарата были гражданские объекты и мирное население юга королевства.