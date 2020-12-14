На судне у побережья Саудовской Аравии произошел взрыв
Взрыв произошел на судне недалеко от порта города Джидда в Саудовской Аравии. Об этом в понедельник сообщил специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
На сайте Морской торговой организации Соединенного Королевства (UKMTO) также приводятся данные о происшествии.
Информации о том, на каком именно судне произошел взрыв, не приводится. О причинах инцидента пока не сообщается.
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