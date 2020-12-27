Оман откроет границы с 29 декабря
В Омане принято решение об открытии сухопутных, воздушных и морских границ со вторника, 29 декабря. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщило правительство страны.
Отмечается, что для въезда в страну необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Оман.
Еще один тест будет сделан по прибытии в любой из пограничных пунктов въезда.
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