Небоскреб Бурдж Халифа в новогоднюю ночь окрасился в цвета флага Азербайджана (ВИДЕО)

Арабские страны 1 января 2021 15:19 (UTC+04:00)
Небоскреб Бурдж Халифа в новогоднюю ночь окрасился в цвета флага Азербайджана (ВИДЕО)

Баку. Trend - Небоскреб Бурдж Халифа, находящийся в Дубае, в канун Нового года окрасился в цвета азербайджанского флага.

Как передает Trend, кадры опубликованы в Телеграм.

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