Пять человек погибли в Йемене в результате атаки хуситов
По меньшей мере пять человек погибли и семь пострадали в пригороде Ходейды в результате обстрела, произведенного сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Пять женщин погибли и семь получили ранения, в том числе три ребенка, в результате обстрела хуситами к югу от Ходейды", - говорится в сообщении.
Другие подробности обстрела телеканал не приводит.
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