Пять человек погибли в Йемене в результате атаки хуситов

По меньшей мере пять человек погибли и семь пострадали в пригороде Ходейды в результате обстрела, произведенного сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пять женщин погибли и семь получили ранения, в том числе три ребенка, в результате обстрела хуситами к югу от Ходейды", - говорится в сообщении.

Другие подробности обстрела телеканал не приводит.