На рынке в Сирии произошел взрыв
По меньшей мере пять мирных граждан погибли при взрыве заминированного автомобиля на рынке Сук-эль-Ходра в городе Рас-эль-Айн (провинция Хасеке) на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Mayadeen, передает Trend со ссылкой на ТАСС. По его данным, среди жертв теракта двое детей, их мать получила тяжелое ранение и доставлена в больницу.
Взрыв был устроен рядом со штабом боевиков, среди них тоже есть погибшие и раненые, но их численность не приводится.
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