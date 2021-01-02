На рынке в Сирии произошел взрыв

По меньшей мере пять мирных граждан погибли при взрыве заминированного автомобиля на рынке Сук-эль-Ходра в городе Рас-эль-Айн (провинция Хасеке) на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Mayadeen, передает Trend со ссылкой на ТАСС. По его данным, среди жертв теракта двое детей, их мать получила тяжелое ранение и доставлена в больницу.

Взрыв был устроен рядом со штабом боевиков, среди них тоже есть погибшие и раненые, но их численность не приводится.