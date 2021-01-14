В Саудовской Аравии ценят сотрудничество с Россией по стабилизации цен на нефть

Саудовская Аравия высоко ценит взаимодействие в формате ОПЕК+, в том числе с Россией, по обеспечению стабилизации цен на энергоносители. Об этом заявил в четверг глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем и дальше предпринимать все от нас зависящее для обеспечения стабильности и сохранения предсказуемости цен на энергоносители. В этом контексте мы высоко ценим взаимодействие в формате ОПЕК+, в том числе с РФ", - сказал он.

Министр подчеркнул, что королевство неизменно привержено своим обязательствам в формате ОПЕК+, нацеленном на стабилизацию цен на энергоресурсы, отметив, что это "основополагающий фактор".