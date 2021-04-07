Лидеры США и Иордании провели переговоры

Президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла II обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в сферах политики, экономики и безопасности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в письменном заявлении, которое распространила по итогам состоявшегося в среду телефонного разговора американского и иорданского лидеров пресс-служба Белого дома.

Согласно информации, Байден заверил Абдаллу II в "прочной поддержке Иордании Соединенными Штатами". Кроме того, руководитель американской администрации выразил мнение, что лидерство Абдаллы II важно "для США и [Ближневосточного] региона".

Кроме того, добавила она, Байден подтвердил поддержку нынешней американской администрацией урегулирования палестино-израильского конфликта на основе мирного сосуществования двух государств.