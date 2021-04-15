На востоке Багдада произошел взрыв

Один человек погиб, еще 12 получили ранения в результате взрыва на востоке Багдада. Об этом сообщила в четверг государственная служба Ирака по вопросам информирования в сфере безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Взрыв произошел на одном из рынков района Хабибия на востоке Багдада. В результате один человек погиб, 12 получили ранения", - цитирует заявление службы новостной портал "Ахбар аль-Ирак".

Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что в результате подрыва заминированного автомобиля на востоке Багдада четыре человека погибли, не менее 17 получили ранения.