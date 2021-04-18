Парламент Сирии назначил президентские выборы на 26 мая

Президентские выборы состоятся в Сирии 26 мая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, объявил в воскресенье председатель Народного совета (парламент) республики Хаммуда Сабаг.

"Прием документов на выдвижение кандидатур в Высшем конституционном суде начнется 19 апреля и будет продолжаться 10 дней - по 28 апреля", - сообщил он. Предыдущие выборы президента Сирии состоялись в 2014 году.