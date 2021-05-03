В Ираке обстреляли базу с американскими военнослужащими

Военная база иракской армии в городе Балад, на которой дислоцируются американские военнослужащие, подверглась ракетной атаке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, по меньшей мере три ракеты упали на территории базы. О жертвах и разрушениях пока не сообщалось.