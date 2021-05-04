Расшифрован геном возрожденных "библейских" финиковых пальм

Арабские страны 4 мая 2021 03:13 (UTC+04:00)
Расшифрован геном возрожденных "библейских" финиковых пальм

Международный коллектив молекулярных биологов расшифровал геномы семи иудейских финиковых пальм, чьи семена возрастом в 2 тыс. лет ученым удалось прорастить в начале этого века и два года назад. Об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба Нью-Йоркского университета в Абу-Даби со ссылкой на статью в журнале PNAS.

"Нам крайне повезло, что косточки пальмы выдержали 2 тыс. лет хранения в столь сухих условиях и после этого смогли прорасти с минимальным уровнем повреждений ДНК. "Воскрешение" этих пальм помогло нам раскрыть уникальные особенности древних популяций этих растений, а также открыть варианты генов, которые отсутствуют в геномах современных фиников", - заявил профессор Нью-Йоркского университета в Абу-Даби (ОАЭ) Майкл Пуругганан, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Хроники времен античности упоминают то, что на территории Ближнего Востока росли финиковые пальмы, чьи плоды отличались необычно сладким и сочным вкусом. Эти растения, ставшие символом Иудейского королевства, начали исчезать в IV столетии нашей эры после того, как Римская империя пришла в упадок. Окончательное время их вымирания пока неизвестно, однако историки предполагают, что это произошло уже после того, как Ближний Восток был завоеван арабами, около 800-1000 лет назад.

Долгое время ученые считали, что следы этих мифических "библейских" пальм не сохранились, однако в середине 1960 годов археологи нашли целый сосуд с их косточками во время раскопок на территории дворца Ирода Великого. Почти полвека они пролежали в запасниках университета Бар-Илана в Рамат-Гане, однако в начале этого столетия ученые предприняли попытку "воскресить" их.

Для этого биологи обработали часть семян при помощи набора из гормонов и удобрений, в результате чего сразу три семени пальмы начали прорастать. Одно из них смогло закрепиться в почве и превратиться в полноценное дерево, получившее кличку "Мафусаил" из-за того, что его возраст составляет более 2 тыс. лет. Два года назад команде ученых из Израиля, ОАЭ и США удалось прорастить еще шесть семян, что дало надежду на полное возрождение иудейских финиковых пальм.

Возрожденная флора античности
Как отмечает профессор Пуругганан, успешное "воскрешение" растений времен Царя Ирода дало его команде первую возможность расшифровать их геномы и раскрыть историю эволюции финиковых пальм на первых этапах их одомашнивания. Для этого ученые извлекли образцы клеток из каждого растения и нескольких десятков непроросших косточек, выделили из них ДНК и детально изучили наборы мелких мутаций в их геномах.

Сравнив их с аналогичными сведениями для современных сортов фиников, биологи построили древо эволюции пальм и попытались найти современных ближайших родичей иудейских пальм. Этот анализ подтвердил, что в геноме иудейских пальм присутствуют следы как африканских, так и ближневосточных разновидностей фиников, а также указал на то, что эти растения скрещивались с еще одним сортом этих растений - пальмами с острова Крит (Phoenix theophrastii).

Доля вкраплений генома последнего вида деревьев, как обнаружили исследователи, постепенно росла в ДНК иудейских пальм в промежутке между вторым веком до нашей эры и четвертым столетием нашей эры. По мнению генетиков, эта особенность эволюции финиковых пальм отражает то, как менялась политическая карта Средиземноморья в то время и как росло и падало могущество Римской империи.

Последующий анализ структуры генома "воскрешенных" пальм позволил биологам выделить уникальные вариации генов VIR, CWINV1-3 и A/N-INV1, управляющих вкусом и размерами фиников. Их дальнейшее изучение, как надеются исследователи, поможет им понять, можно ли привить подобную черту современным сортам финиковых пальм и сделать их плоды более питательными и крупными.

Что интересно, геномы семи возрожденных пальм заметно отличались друг от друга по происхождению и устройству. В частности, "Мафусаил" и "Анна", две самых древних пальмы, были ближе к азиатским сортам фиников, тогда как Юдифь и Адам имели больше общего с африканскими разновидностями пальм. Это говорит о том, что название "иудейская финиковая пальма" скорее указывает на географическое происхождение плодов, чем на какой-то конкретный сорт растения, заключают авторы исследования.

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