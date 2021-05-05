Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сократила июньские цены на нефть всех сортов для покупателей из Азии. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает агентство Блумберг.

"Aramco снижает все июньские цены на нефть для Азии на 0,1-0,3 доллара за баррель", — пишет агентство.

Вместе с этим июньские цены на легкую нефть для Азии снижены на 0,1 доллара за баррель, говорится в сообщении.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.