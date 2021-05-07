В ОАЭ и Саудовской Аравии пригрозили тюрьмой за умышленное заражение других коронавирусом
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия ввели штрафы в размере до $133 тыс. и тюремное наказание сроком до пяти лет за умышленное заражение других коронавирусом. Об этом, как , передает Trend со ссылкой на ТАСС,сообщили уполномоченные органы этих стран.
По информации министерства иностранных дел Саудовской Аравии, самый крупный штраф грозит за распространение слухов и заведомо ложной информации о пандемии COVID-19 - до $266 тыс. За умышленное заражение других коронавирусом грозит штраф в размере до $133 тыс. В ОАЭ за умышленное заражение коронавирусом грозит штраф в размере до $27 тыс.
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