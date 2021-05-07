В Саудовской Аравии не пустят на работу не привитых от коронавируса

Введение вакцины от коронавируса будет обязательным условием для выхода на работу в Саудовской Аравии. Об этом в пятницу в Twitter сообщило саудовское министерство людских ресурсов и социального развития, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ведомство уточнило, что новое правило коснется всех - чиновников, сотрудников государственных и частных предприятий и компаний. Механизм и сроки реализации нового правила будут уточнены в ближайшее время.

"Решение принято в рамках усилий, предпринимаемых госорганами для ограничения распространения коронавируса", - уточнило министерство.

В четверг Саудовская Аравия ввела штрафы в размере до $133 тыс. и пригрозила тюремным заключением сроком до пяти лет за умышленное заражение других коронавирусом. Кроме того, штраф в размере до $266 тыс. и тюремное заключение сроком до пяти лет грозит в королевстве за распространение слухов и заведомо ложной информации о пандемии COVID-19.

В воскресенье было объявлено, что Саудовская Аравия открывает границы и снимает ограничения на путешествия своих подданных в другие страны с 01:00 17 мая. Ограничения были введены 21 декабря.

В Саудовской Аравии за минувшие сутки зафиксирована 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число с начала пандемии превысило 423,4 тыс. случаев, 7 тыс. человек умерли. Данные за пятницу пока не опубликованы.