В Саудовской Аравии красную ковровую дорожку заменили на сиреневую

Саудовская Аравия будет использовать на церемониальных и официальных мероприятиях сиреневую ковровую дорожку вместо красной. Об этом в пятницу на своей странице в Twitter сообщило саудовское министерство культуры, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лавандовые (имеется в виду цвет) ковры напоминают о цвете пустыни и плато весной", - объяснило ведомство.

Лаванда в Саудовской Аравии цветет весной в отличие, например, от Прованса, где время цветения лаванды продолжается с конца июня до середины августа.

По бокам ковровых дорожек будут использоваться традиционные национальные геометрические узоры (форма вышивки бедуинами геометрических фигур "саду", включенная в 2020 году список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО).