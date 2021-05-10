На крупнейшем нефтяном месторождении Кувейта произошел пожар

Двое рабочих пострадали в понедельник в результате пожара на нефтяном месторождении Greater Burgan (Большой Бурган) в Кувейте. Об этом сообщает Кувейтское информационное агентство KUNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рабочие доставлены в больницу с ожогами, их жизни ничего не угрожает.

К 12:39 по местному времени (совпадает с московским) пожар был потушен. Добыча нефти не прерывалась.

Причина пожара неизвестна. Администрация месторождения начала расследование инцидента.