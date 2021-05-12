В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения между арабами и полицией Израиля

Ожесточенные столкновения между палестинцами и сотрудниками израильских правоохранительных органов вновь вспыхнули в Восточном Иерусалиме, главным образом в районе мечети Аль-Акса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

По ее данным, полицейские приступили вечером к штурму дворов мечети, силой вытесняя оттуда прихожан. Правоохранители применяют резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В настоящий момент, как уточняет радиостанция, силовики перекрывают ворота, ведущие к мусульманской святыне. Наиболее ожесточенные столкновения происходят у ворот Аль-Магариба, Аль-Асбат и Ас-Сильсиля.

По сведениям палестинского информационного агентства WAFA, большинство прихожан стремилось попасть в Аль-Аксу для молитвы, которая совершается в священный для мусульман месяц рамадан после обязательной ночной молитвы.

Всего в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима в столкновениях с полицией пострадали не менее 612 палестинцев, передала газета со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца.