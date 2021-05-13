Три ракеты были выпущены из Ливана в район Средиземного моря у северного побережья Израиля

Три ракеты были выпущены в четверг из Ливана в район Средиземного моря у северного побережья Израиля, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Три ракеты были выпущены из Ливана в Средиземное море у побережья Галилеи", - говорится в заявлении военных.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что снаряды летели по направлению к северным районам еврейского государства.

Детали и последствия инцидента уточняются.