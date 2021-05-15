В результате израильского удара по дому в Газе погибли восемь палестинцев

Не менее восьми палестинцев погибли в ночь на субботу в результате удара израильской армии по дому в секторе Газа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил палестинский новостной портал Amad.

По его данным, инцидент произошел в лагере беженцев Эш-Шаты к западу от города Газа. Жилое здание, в котором проживали члены одной семьи, при бомбардировке было полностью разрушено.

Как передает радио Al-Aqsa, в числе погибших шесть детей. Около 20 пострадавших доставлены в центральную больницу Газы. В настоящее время на месте находятся спасатели и десятки местных жителей, которые разбирают завалы в поисках выживших.