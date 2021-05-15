В результате израильского удара по дому в Газе погибли восемь палестинцев
Не менее восьми палестинцев погибли в ночь на субботу в результате удара израильской армии по дому в секторе Газа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил палестинский новостной портал Amad.
По его данным, инцидент произошел в лагере беженцев Эш-Шаты к западу от города Газа. Жилое здание, в котором проживали члены одной семьи, при бомбардировке было полностью разрушено.
Как передает радио Al-Aqsa, в числе погибших шесть детей. Около 20 пострадавших доставлены в центральную больницу Газы. В настоящее время на месте находятся спасатели и десятки местных жителей, которые разбирают завалы в поисках выживших.
Лента новостей
В Шуше открылся портал в прошлое... Я услышал мугам Хана Шушинского, тар Садыхджана… - Сахиб Пашазаде, участник фестиваля "Харыбюльбюль" (ВИДЕО, ФОТО)
Народный артист Эльчин Азизов удостоен звания лауреата Межгосударственной премии «Звезды Содружества»
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из Карабаха (ФОТО/ВИДЕО)
Работы азербайджанских художников и фотографов представлены на Международной конференции по противопехотным минам (ВИДЕО)
Участники фестиваля «Харыбюльбюль» в городе Шуша испытывали чувство гордости и большое волнение - народная артистка Гюльбаджи Иманова (ВИДЕО)
Для татар Азербайджана огромная честь быть участниками фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше (ВИДЕО, ФОТО)
Глава МИД Азербайджана и генсек Европейской внешнеполитической службы обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Президент Макрон, видимо, забыл, что Франция официально поддерживает территориальную целостность Азербайджана - депутат
Азербайджан в полном соответствии с международным правом восстанавливает свою государственную границу – Олег Кузнецов
На освобожденных территориях Азербайджана в эксплуатацию введены 20 воинских частей модульного и контейнерного типов (ФОТО)
О рыбацкой деревне на Абшероне… - азербайджанские сценаристы претендуют на награду российской кинопремии (ФОТО)